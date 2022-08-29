الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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    مولوي خلال احتفال لمناسبة عيد الأمن العام: هذه المؤسسة أعطت البلد الكثير وصورة لبنان تظهر بصورة كلّ من الضباط والرتباء والعناصر الذين يضحّون كثيراً في هذه الظروف الصعبة

    منذ 43 دقيقة
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