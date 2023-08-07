الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
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مولوي: سنأخذ كل التدابير لحفظ الأمن ولن نتهاون في توقيف أي مطلق للنار وسنتشدّد في ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم
منذ 5 دقائق
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