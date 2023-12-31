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مولوي لـ" إم تي في": الأجهزة الأمنيّة على جهوزيّة تامة لتأمين السلامة ليلة رأس السنة في كلّ الأماكن المهمّة
منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2023 8:48 مساءً
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