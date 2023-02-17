الجمعة 26 رجب 1444 ﻫ - 17 فبراير 2023 |
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    مولوي من السراي: اطّلعنا من قادة الأجهزة الأمنيّة على المعلومات المتوافرة عن الأوضاع الأمنية وتداعيات الأحداث الأخيرة وكلّ ما توافر من معلومات ومن خطط لمنع التفلّت الأمنيّ الذي ليس من مصلحة أحد ولا يخدم لبنان

    منذ 39 دقيقة
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