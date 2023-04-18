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    مولوي: نعمل على إدارة على قدر طموحات المواطنين وكما كنّا إلى جانب القضاء لمكافحة الفساد نحن اليوم مع القضاء يداً بيد لمكافحة الفساد ولتكون لدينا إدارة سليمة فهي الحجر الأساس في بناء الدولة التي نطمح لها

    منذ 5 دقائق
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