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    مولوي: يجب فصل الأمن عن السياسة وألا ترتدّ المشاكل الاجتماعيّة على الوضع الأمنيّ وندعو للاستمرار في الحفاظ على الأمن والنظام وعدم التساهل مع أي تحرّك يُهدّد السّلم الأهلي وسنتشدّد في قمع ومنع إطلاق النار واستعمال السلاح

    منذ 39 دقيقة
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