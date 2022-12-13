الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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    ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 3 - 0

    منذ 21 ثانية
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