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    ميشال ضاهر عبر "تويتر": "لا حل لمشكلة الكهرباء في لبنان الا عبر إقرار قانون لا مركزية الإنتاج الذي أطالب به منذ سنوات. وذلك عبر إنشاء شركة مساهمة في كل قضاء يساهم فيها القطاع الخاص ويتم استعمال الفيول والغاز والطاقة الشمسية بدلًا من المازوت

    منذ 54 دقيقة
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