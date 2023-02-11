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    ميشال معوّض لـ mtv: من الجيّد أنّ 46 نائباً وقّعوا على بيان رفض المشاركة في الجلسة التشريعيّة وأهميّته في إعادة الاعتبار للدستور الذي لم يُحترم فوصلنا إلى ما وصلنا إليه

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 11 - فبراير - 2023 8:51 مساءً
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