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    ميقاتي: أحثّ نواب حاكم مصرف لبنان على عدم الاستقالة وفي حال الشّغور يستلم النائب الأول أمّا في حال تقاعس فيجب أن يستلم النائب الثاني

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 27 - يوليو - 2023 1:13 مساءً
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