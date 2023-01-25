الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023
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ميقاتي: أنا على ثقة أن مجلس القضاء الأعلى سيكون بالمرصاد لاتخاذ القرار المناسب لما يحصل في القضاء
منذ ساعة واحدة
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