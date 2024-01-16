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    ميقاتي اجتمع مع رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وتم البحث في الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والمنطقة وانعكاسها على لبنان وتطرق البحث الى عمل "اللجنة الخماسية" للمساعدة في دفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان قدما الى الأمام

    منذ 4 دقائق
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