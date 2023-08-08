الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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ميقاتي: اصعب شيء هو افهام واقناع من لا يريد ان يقتنع وهذا هو الطائف ان نجتمع مع كل الطوائف ومستعدون لأن نكون جسر عبور لاي مكان
منذ ساعة واحدة
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