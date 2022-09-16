الجمعة 20 صفر 1444 ﻫ - 16 سبتمبر 2022
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ميقاتي: النهج خطأ والسياسة خطأ لكن الوزراء لا يتقاعسون عن عملهم وهدفنا واحد هو الوطن
منذ 12 دقيقة
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