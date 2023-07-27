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الصحة
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ميقاتي: بالنسبة إلى الجلسة التشريعية نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان وإيجاد طريقة لتمويل موقت أو سلفة موقتة إلى حين ضبط الأمور
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2023 1:12 مساءً
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