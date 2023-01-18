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    ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: المجلس يجتمع لخدمة المواطن وليس لتأمين شيء لفريق على حساب فريق آخر وجلسة اليوم كانت هادئة

    منذ 3 دقائق
    آخر تحديث: 18 - يناير - 2023 1:29 مساءً
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