الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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    ميقاتي: بيروت سعيدة جداً باحتضان اللقاء الذي يجمع 700 شاب من مختلف الدول العربية والمناطق اللبنانية وهذا اللقاء له معان كثيرة وهمها لم الشمل وهذا ما نحتاجه على كل الأصعدة

    منذ 46 دقيقة
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