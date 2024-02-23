الجمعة 13 شعبان 1445 ﻫ - 23 فبراير 2024
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سياسات وقرارات
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ميقاتي: سأدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل
منذ 59 دقيقة
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