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    ميقاتي: سنعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم السبت للبحث بأوضاع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام ونحن حريصون على حقوق كافة المواطنين

    منذ ساعتين
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