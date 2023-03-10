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    ميقاتي: علاقات لبنان مع الكثير من الدول لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب اساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غاليًا ولن نسمح بتكرارها

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 10 - مارس - 2023 11:32 صباحًا
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