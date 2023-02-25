السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023
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ميقاتي: في موضوع مصرف لبنان هناك أصول تحدد كيفية التعيين والاعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها حتماً
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