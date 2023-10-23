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    ميقاتي لـ"النهار": رسالتنا واحدة يجب الإسراع في وقف النار لأننا في سباق حقيقي بين وقف النار والتصعيد فإذا حصل المزيد من التصعيد لن يشمل لبنان فقط بل فوضى أمنية في كل المنطقة

    منذ 10 دقائق
    آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2023 7:12 صباحًا
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