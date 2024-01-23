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    ميقاتي لوزير خارجية إسبانيا: ننوه بالدور الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل"

    منذ ساعتين
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