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    ميقاتي: هناك عصابات تدخل السوريين إلى لبنان بطريقة غير شرعية عبر البقاع أو عكار مقابل مبالغ مالية ضخمة

    منذ 53 دقيقة
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