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    ميقاتي يستقبل شيا في دارته ويتسلم منها العرض الخطي من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية ‏البحرية اموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود

    منذ 7 دقائق
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