السبت 9 ذو الحجة 1445 ﻫ - 15 يونيو 2024
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نائبة الرئيس الأميركي: يجب احترام وحدة أراضي كل الدول وعدم تغيير حدودها كما ندعم أوكرانيا وندين الغزو الروسي لأراضيها
منذ 32 دقيقة
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