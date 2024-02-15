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    نائب الأمين العام لحزب الله: لن نترك عدوانا على مدنيين إلا وسنرد عليه بالطرق المناسبة وسنعلن ذلك

    منذ 46 دقيقة
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