الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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    نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1541 قتيلا و9733 إصابة

    منذ 3 دقائق
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