الأربعاء 14 ذو القعدة 1445 ﻫ - 22 مايو 2024 |
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    نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك: سنبحث الوضع الحالي في سوق النفط في اجتماع أوبك+ في يونيو

    منذ 9 دقائق
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