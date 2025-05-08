الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025 |
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    نائب رئيس الوزراء طارق متري للعربية: قرار بسط الدولة سيطرتها لا يستثني الفصائل الفلسطينية

    منذ 4 دقائق
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