الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
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    ناجي حايك لبرنامج "بدنا الحقيقة": ما يهمني هو لبنان والشارع اللبناني والوضع الاقتصادي الذي يرزح تحت أعباء اللجوء السوري

    منذ ساعة واحدة
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