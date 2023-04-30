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    نادي النجمة يتوج ببطولة كأس لبنان لكرة القدم بعد فوزه على العهد بركلات الترجيح 4-3

    منذ ساعة واحدة
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