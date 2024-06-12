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    نادي يوفتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يعلن في بيان تعيين تياجو موتا مدربا جديدا للفريق

    منذ 33 دقيقة
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