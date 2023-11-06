الأثنين 22 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 6 نوفمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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نبيل فهد لـ"الديار": القطاعات الاقتصادية كلها باتت مشلولة وهي تتدحرج نحو الأسوأ لا سيما أن لا قدرة للبنان بلدًا وشعبًا على مواجهة تداعيات الحرب الممكنة لكن الكل يتحضر للمواجهة بمختلف الوسائل والخطط
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