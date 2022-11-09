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    نتائج مجلس الشيوخ: الحزبان الجمهوري والديمقراطي متعادلان بـ48 مقعدا بانتظار حسم 4 ولايات

    منذ 34 دقيقة
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