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    نتنياهو: إذا حصلنا على ما نحتاجه من أسلحة سنحقّق النصر بسرعة على "حماس" وسنردع أي حرب مستقبلية مع "حزب الله"

    منذ 24 دقيقة
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