الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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    نتنياهو: الائتلاف الحكومي عمل بكل الطرق للتوصل إلى تفاهم يرضي الجميع

    منذ ساعة واحدة
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