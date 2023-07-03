الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
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    نتنياهو: المعادلة تغيرت وسنضرب الإرهاب في كل مكان

    منذ 14 ساعة
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