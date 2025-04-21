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    نتنياهو: بفضل قرارات حكومتي وصمودها كسرنا محور الشر في غزة ولبنان وسوريا ومواقع أخرى

    منذ ساعتين
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