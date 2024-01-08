الأثنين 26 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 8 يناير 2024
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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نتنياهو: حزب الله أخطأ التقدير في 2006 وها هو يخطئ التقدير مجددا
منذ 47 دقيقة
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