الخميس 24 شعبان 1444 ﻫ - 16 مارس 2023
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نتنياهو: ليس حقيقيا أن حكومته تحاول تقويض استقلال القضاء في إسرائيل
منذ دقيقتين
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