الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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    نجاة رئيس دولة غواتيمالا من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مكسيكيون أخطأوا بتنفيذ الخطة الدموية

    منذ ساعتين
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