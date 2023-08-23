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سياسات وقرارات
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نجاح تعويم سفينة تعطلت في المجرى الملاحي لقناة السويس في مصر
منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2023 5:39 صباحًا
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