الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
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    "نداء الوطن": إحدى الشخصيات التي التقت هوكشتاين قالت له "ما يحصل جنوبًا هو في الأساس نتيجة القرار الإسرائيلي بشن الحرب على غزة وعلى عاتق واشنطن إقناع حليفها بوقف هذه الحرب لكي يهدأ التوتر في كل مكان"

    منذ 36 دقيقة
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