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    "نداء الوطن": الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت عددًا من الأشخاص أما مطلق النار على السفارة الأميركية فاستطاع التخفي عن كاميرات المراقبة التي لم تلتقط وجهه رغم أنه سار على قدميه كي ينفذ الهجوم

    منذ 49 دقيقة
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