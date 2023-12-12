الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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    "نداء الوطن": المشاريع والاقتراحات التي ستكون في الجلسة التشريعية تتضمن عددًا من مشاريع القروض مع البنك الدولي ومؤسسات دولية ومانحة إضافة إلى مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية والتعديل المرتبط بضمان المرأة

    منذ ساعة واحدة
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