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    "نداء الوطن": 1701 وضع على المشرحة الدولية بدليل ما يصل إلى المسؤولين اللبنانيين من رسائل مباشرة أو مداورة تقضي جميعها بالدفع إلى تطبيق القرار من باب سحب كل المظاهر المسلّحة في منطقة عازلة بعمق 30 كلم

    منذ 57 دقيقة
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