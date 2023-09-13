الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
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    ندى البستاني لـ"نداء الوطن": لودريان أكّد أن لا مرشح رئاسيًا لدى فرنسا وأكد سروره بكل مبادرة إيجابية في لبنان وهو في صدد الاطلاع على كل المبادرات المطروحة

    منذ ساعتين
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