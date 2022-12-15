الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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    نديم الجميل قبل فرز الأصوات: دولة الرئيس فينا نِعلُن النتائج من دون ما نفرز الأصوات؟

    منذ 3 ساعات
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