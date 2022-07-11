الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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    نديم الجميّل عبر "تويتر": "عودة اللاجئين السوريّين ليست خيارًا بل ضرورة وطنيّة. فإذا كانت سوريا غير آمنة لعودة السوريّين فإنّ بقاءهم غير آمن للبنانيّين والأحداث الأخيرة دليل على ذلك! فإمّا العودة أو العودة".

    منذ 12 دقيقة
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